Луганський бойовик відсидів у російській тюрмі та повернувся за вироком в Україну
Джерело:СБУ
Проросійського бойовика з окупованих територій засудили до 8 років в'язниці. Перед тим він встиг відбути покарання в Росії.
Чоловік у травні 2014 року почав співпрацювати з російськими окупантами. Він вступив до складу незаконного збройного формування на Донбасі.
Читайте також СБУ затримала бойовика, який активно допомагав Росії захопити Крим
Злочини бойовика
Слідство встановило, що бойовик з вогнепальною зброєю охороняв позиції терористів. Також він збирав інформацію про позиції підрозділів українських військових. За це окупанти платили бойовику.
Зловмисник відбув покарання в Росії
Бойовик зазнав поранення та поїхав до Росії лікуватись. Він розраховував отримати російське громадянство. Мовляв, "за заслуги". Проте натомість отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками.
Коли чоловік відбув покарання, то повернувся в Україну. Потім його затримали контррозвідники СБУ.
Бойовик мав зброю
У чоловіка знайшли бойові гранати із запалами. Встановили координати розташування схрону із бойовими засобами ураження.
Зрештою, бойовика визнали винним за участь у терористичній організації та зберіганні боєприпасів. Йому дали 8 років в'язниці.
Читайте також Колишній "заступник міністра" бойовиків піде під суд