На Луганському напрямку знищили понтонну переправу росіян: відео майстерної роботи Сил оборони

Росіяни продовжують зазнавати колосальних втрат на полі бою. Зокрема, на Луганщині знищили понтонну переправу.

Оператори 412-го окремого батальйону безпілотних систем "NEMESIS" завдали окупантам втрат. Вони знищили понтонну переправу на Луганському напрямку.

Дивіться також Розстрілював поранених і сам отримав кулю: інструктор "Єнот" як обличчя армії Росії

Росія втрачає спроможності

Через знищену понтонну переправу противник постачав підкріплення та боєприпаси. Наші військові спрацювали майстерно та злагоджено.

Повномасштабну війну в Україні часто називають війною дронів, адже часто вони мають велике значення на фронті. БпЛА використовують для розвідки та для знищення цілей в тилу ворога.

Наші підрозділи системно працюють над зменшенням наступальних спроможностей ворога,

– мовиться в повідомленні.

Наші військові знищили понтонну переправу: дивіться відео

Окупанти вже втратили під час повномасштабної війни понад 657 тисяч військових. Також мовиться про тисячі одиниць техніки. Водночас цифри можуть відрізнятись через те, що у місцях. де йдуть активні бойові дії, не можна порахувати точні втрати ворога.