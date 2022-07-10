У Луганську місцеві повідомили про вибухи: ймовірно, мовиться про детонацію на складі з БК
В тимчасово окупованому Луганську пізно ввечері 10 липня почули потужні вибухи. Місцеві жителі розповіли, що на російських військових складах почалась детонація боєкомплектів.
Про "прильоти" по Луганську почали масово повідомляти у місцевих телеграм-каналах. Однак наразі невідомо, чи в склади окупантів поцілили саме ЗСУ. Поки потрібно чекати офіційного підтвердження від Генштабу.
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У Луганську палають склади окупантів
Приблизно о 23:35 у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Після цього на російських військових складах почалася пожежа. Окрім цього, снаряди, які вороги там зберігали, почали детонувати.
Дивіться відео вибухів у Луганську:
росіяни намагалися збити ракети та почали панічно запускати ППО. Однак, очевидно, що це їм не допомогло.
У місцевих телеграм-каналах також розпочалася паніка. Загалом поки повідомили про 4 вибухи, які лунали один за одним. Однак через детонацію боєкомплектів загарбників, звичайно, їх буде більше.
Біля мене прилетіло, тут є багато військових, по них влучили точно. Зараз там жесть,
– написав один з місцевих жителів.
У місці, де трапився "приліт", окрім складів, були й казарми. Після вибуху туди поїхали пожежні машини та швидкі.
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Склади окупантів могли знищити за допомогою HIMARS
Депутат Олексій Гончаренко розповів, що за його даними, у Луганську хтось "покурив" біля російського складу боєприпасів.
Нічому життя не вчить. Цікаво, що Луганськ розташований за 80 кілометрів від лінії фронту. Хм, цікаво, а яка ж "бавовна" літає так далеко? Говорять, що цю "бавовну" зробили американці та з любов'ю передали її українцям,
– зауважив депутат.
Він додав, що також влучили у казарми загарбників.
"Є двохсоті. Тримаймо кулаки, щоб було багато", – підсумував Гончаренко.
Луганськ розташований за понад 80 кілометрів від лінії фронту / Скриншот "Перша приватна мемарня"
Коротко про вибухи на складах окупантів
- Радник очільника Офісу Президента Олексій Арестович розповів, що 9 липня в Новій Каховці підірвали пункт управління 49 армії. За попередніми даними, знищили приблизно 100 загарбників, а ще 200 – зазнали поранень. Також там вибухнули засоби ППО та ракети.
- "Прильоти" зафіксували й в Чорнобаївці, що поблизу Херсона. Там до пізнього вечора тривала потужна пожежа та детонація ворожих боєприпасів.
- На складах окупантів в Харцизьку також було гаряче. Вибухи лунали так сильно, що в автомобілів вмикалась сигналізація.
Буде цікаво – як палають склади російських окупантів: дивіться відео