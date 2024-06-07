У Луганську прилетіло в нафтобазу, – "Атеш"

На тимчасово купованих територіях стає все більш неспокійно. Зокрема, у підконтрольному окупантам Луганську, пролунала ціла серія вибухів.

У тимчасово окупованому Луганську прогриміла серія вибухів. момент прильоті потрапив на відео, передає 24 Канал.

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Ціллю могла бути військова база

На опублікованих кадрах помітно стовп диму. Місцеві телеграм-канали пишуть про проблеми зі світлом та зв'язком у деяких районах окупованого Луганська.

На місці прильоту видно дим: дивіться відео

Також російські телеграм-канали традиційно пишуть про "задимлення" та про те, що "всі цілі було збито". Водночас коментарі місцевих жителів та відео показують протилежне.



У Луганську є прильоти / Скриншот 24 Каналу

Момент прильоту у Луганську: дивіться відео

Крім цього, пишуть, що прилетіти могло у військову базу збройних сил Росії. Однак офіційного підтвердження немає. Водночас агент партизанського руху "Атеш" повідомляє, що у Луганську було влучання в нафтобазу в районі Гострої могили. Там зазначили також, що "ще не вечір".

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