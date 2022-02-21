Луганську ТЕС зупинили через пошкодження лінії електропередач: відео пожежі

Російські найманці 21 лютого обстріляли місто Щастя Луганської області. Снаряди пошкодили теплову електростанцію.

Зі сторони ТЕС підіймається густий чорний дим

Обстріли бойовиків пошкодили лінії електропередач. Про це розповів голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай.

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Пошкодження на всіх лініях електропередач, що відходять і підходять до Луганської ТЕС у Щасті. Станцію зупинено,

– заявив Гайдай.

Станом на 14:00 маріонетки Кремля продовжують обстріли. На відео з місця події видно чорний дим, який підіймається в небо. Водночас на фоні чути звуки обстрілів.

Дивіться відео пожежі у Щасті:

Через обстріли бойовиків у Щасті призупинили ТЕС: відео

Що відомо про обстріли Щастя

Російські найманці цинічно обстріляли Щастя та Врубівку. Люди залишилися без води, світла та тепла. Рятуючись від обстрілів, вони заховалися у бомбосховищах.

Бойовики 4 рази влучили у водозабір та обстріляли район розподільних електромереж. Через загрозу життю робітники Луганського енергетичного об'єднання покинули робочі місця.

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