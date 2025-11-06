Про таке інформує 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.
Що відомо про смерть Кирила Грекова?
За наявними даними, Греков був громадянином Росії й ставлеником Москви, якого направили до окупованого регіону для виконання важливих функцій від імені російської влади.
Андрющенко розповів, що він нібито мав серйозні конфлікти з місцевими мешканцями та чиновниками, що, імовірно, стало причиною його загибелі.
У Центрі вивчення окупації також підкреслили, що смерть високопосадовця ретельно приховують. Так, "органи влади ЛНР" уникають будь-яких коментарів, а підконтрольні ЗМІ жодним словом не згадують про інцидент.
Нагадаємо! У липні 2025 року застрелився колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт. Відомо, що самогубство сталося одразу після оголошення про його відставку, яку, ймовірно, спровокувала кримінальна справа про шахрайство
Яка ситуація в Луганську?
Сили оборони України посилили удари по російських нафтопереробних заводах. Так, станом на вересень 2025 року понад 24% НПЗ виведено з експлуатації. На тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Луганську виник гострий дефіцит пального, який у найближчі тижні ризикує стати критичним.
У Рубіжному Луганської області російська окупаційна адміністрація продовжує масово "націоналізувати" житло українців, конфіскуючи квартири та будинки без судових рішень і будь-якої компенсації.
Нещодавно, уся окупована територія Луганської області залишилася без електрики, води та опалення через серйозну аварію на теплоелектростанції.
Так звана "влада ЛНР" визнала технічну аварію та терміново збирала екстрене засідання через критичну ситуацію.