Про таке інформує 24 Канал із посиланням на керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка.

До теми Вперше окупант отримав довічний термін за розстріл українського військового

Що відомо про смерть Кирила Грекова?

За наявними даними, Греков був громадянином Росії й ставлеником Москви, якого направили до окупованого регіону для виконання важливих функцій від імені російської влади.

Андрющенко розповів, що він нібито мав серйозні конфлікти з місцевими мешканцями та чиновниками, що, імовірно, стало причиною його загибелі.

У Центрі вивчення окупації також підкреслили, що смерть високопосадовця ретельно приховують. Так, "органи влади ЛНР" уникають будь-яких коментарів, а підконтрольні ЗМІ жодним словом не згадують про інцидент.

Нагадаємо! У липні 2025 року застрелився колишній міністр транспорту Росії Роман Старовойт. Відомо, що самогубство сталося одразу після оголошення про його відставку, яку, ймовірно, спровокувала кримінальна справа про шахрайство

Яка ситуація в Луганську?