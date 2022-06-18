Лукашенка можуть прибрати, тоді наказ віддасть хтось інший, – Фейгін про шанси наступу Білорусі

Білорусь створює оперативне командування на кордоні, підтягує військових та проводить навчання – все виглядає так, ніби країна готується до повноцінного нападу на Україну. І якщо Лукашенка приберуть, то наказ про вторгнення віддасть хтось інший.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він все ж вважає, що Москва тисне на Лукашенка та вимагає від нього вступу у війну.

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Але, на думку Фейгіна, все, що робить Лукашенко – це лише спроба зобразити вступ у війну.

Я не думаю, що в найближчий час варто очікувати вторгнення Білорусі в Україну, але це не виключає того, що Лукашенка можуть прибрати і на його місце прийде хтось інший, і тоді такий наказ можуть віддати,

– заявив він.

Водночас правозахисник не розуміє, яка у білорусів мотивація воювати з Україною.

"Що, за Лукашенка? "Він сказав – пішли воювати за Лукашенка". Це дуже сумнівно, адже там армія призовна, хоча когось модуть мобілізувати, але це все одно люди з цивільних", – пояснив Марк Фейгін.

Ризики ймовірного наступу з Білорусі: основне

Біля кордону з Україною зберігається активність білорусів. Зокрема, вони провели командно-штабне навчання, яке тривало з 14 по 16 червня.

Білоруські підрозділи продовжують виконувати завдання з прикриття кордону на Волинському та Поліському напрямках. Водночас туди підвозять боєприпаси та техніку.

Українські прикордонники розповіли, що Білорусь розмістила біля кордону 7 своїх батальйонів й залучила підрозділи МВС. Проте там наразі немає ударного угруповання, яке могло б здійснити напад.

Напередодні Володимир Зеленський зібрав засідання щодо можливої загрози вторгнення з Білорусі та доручив перевірити готовність у чотирьох областях.

Секретар РНБО Олексій Данілов згодом повідомив, що на сьогодні вони не бачать загрози (вторгнення – 24 канал), тому що в Білорусі немає достатньої кількості сил і засобів для того, щоб зробити такий наступ, який відбувався 24 лютого.

Радник міністра внутрішніх справ України Віктор Андрусів також вважає, що для Лукашенка рішення напасти на Україну може стати катастрофою.

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