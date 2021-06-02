У Лукашенка один шлях – Москва, – білоруський журналіст про "спалені мости" з Заходом

Ніхто точно не знає, чи причетна Росія до затримання у Мінську журналіста Романа Протасевича. Однак такі дії – точно вигідні Кремлю.
Таку думку висловив редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцер Лукашук. Він запевнив, що затримання Протасевича остаточно зіграло на руку Росії.
До теми Лукашенко не піде на поступки, тому санкції навряд чи спрацюють, – білоруський журналіст
"Сказати конкретно, що Росія причетна – ми не можемо, адже немає доказів. Ми нічого не маємо", – запевнив Лукашук.
Всі мости з Заходом спалені, – Лукашук
За його словами, Росія офіційно відмовляється визнати участь, однак ситуація точно вигідна для них.
Лукашенко розірвав усі можливі відносини з Заходом. Усі мости спалені. У Лукашенка залишається лише один шлях – Москва,
– заявив журналіст.
Як зазначив Лукашук, для Росії це добре, адже з'явилось більше можливостей для просування російських інтересів у Білорусі.
"Як стверджують білоруські аналітики і експерти, зараз Росія активно проводить у Білорусі кримський сценарій, але його розтягують. Вони не такі активні, як були в Україні. Все відбувається повільніше, але кримський сценарій є", – підсумував Лукашук.
Білоруський журналіст про майбутнє Лукашенка: дивіться відео
Затримання Протасевича у Мінську: коротко
- Ситуація трапилась 23 травня, коли у білоруській столиці екстрено посадили літак компанії Ryanair начебто через загрозу замінування.
- Після цього вибухівку не знайшли, але затримали засновника NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Захід засудив режим Лукашенка через такі дії, водночас низка країн припинила авіасполучення з Білоруссю, серед них і Україна.
- Згодом Лукашенко заявив, що він не проти, аби проросійські бойовики, які перебувають на території окупованих українських земель, приїхали в Мінськ і допитали Протасевича. Це викликало ще більше обурення.