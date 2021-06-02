У Лукашенка один шлях – Москва, – білоруський журналіст про "спалені мости" з Заходом

Ніхто точно не знає, чи причетна Росія до затримання у Мінську журналіста Романа Протасевича. Однак такі дії – точно вигідні Кремлю.

Таку думку висловив редактор ефіру "Європейського радіо" з Мінська Зміцер Лукашук. Він запевнив, що затримання Протасевича остаточно зіграло на руку Росії.

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"Сказати конкретно, що Росія причетна – ми не можемо, адже немає доказів. Ми нічого не маємо", – запевнив Лукашук.

Всі мости з Заходом спалені, – Лукашук

За його словами, Росія офіційно відмовляється визнати участь, однак ситуація точно вигідна для них.

Лукашенко розірвав усі можливі відносини з Заходом. Усі мости спалені. У Лукашенка залишається лише один шлях – Москва,

– заявив журналіст.

Як зазначив Лукашук, для Росії це добре, адже з'явилось більше можливостей для просування російських інтересів у Білорусі.

"Як стверджують білоруські аналітики і експерти, зараз Росія активно проводить у Білорусі кримський сценарій, але його розтягують. Вони не такі активні, як були в Україні. Все відбувається повільніше, але кримський сценарій є", – підсумував Лукашук.

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Затримання Протасевича у Мінську: коротко