Лукашенка занурили в болото конфронтації з Україною

Суїцидальна рефлексія Олександра Лукашенка та турботливий Микола Патрушев. Як відомо, 29 червня, президент Білорусі Олександр Лукашенко провів зустріч із секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим, в рамках якої були обговорені "загрози" для РБ і РФ, що виходять від усього світу. Далі читайте російською.

И, надо сказать, обсудили очень даже хорошо, ведь не прошло и полгода, а Александр Лукашенко разродился очередной порцией фейков и крайне неадекватных решений. В первую очередь, речь идет о закрытии границы с Украиной, о которой заикнулся Александр Лукашенко, а во вторую, обвинениями Украины в поддержке неких беларусских "отрядов самообороны" и отправке им оружия и боеприпасов.

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На собрании в честь Дня Независимости, состоявшемся 2 июля, Александр Лукашенко сообщил о вскрытии неких "спящих" террористических ячеек, которые якобы курировали Литва, Польша, США, Украина и Германия. Причем основным "боевым резервом" этих "отрядов самообороны" Лукашенко назвал одноименный Telegram-канал у которого администратором чата являлся, невероятно, но бывший гражданин России, а ныне проживающий в Германии некий де Хоффман, а модератором группы, гражданин РФ некий Дудников…

Согласитесь, что-то в этом свитере не вяжется?

Некую террористическую группу в Беларуси курируют Литва, Польша, США, Украина и Германия, а управлением и администрированием занимаются россияне?

Но для пущей убедительности беларусские пропагандисты, в настоящее время работающие под чутким руководством своих российских коллег, представили видео некоего покушения на распространителя фейков и манипуляций, журналиста и ведущего Григория Азаренко. Причем невероятно, но для покушения использовался пистолет, который привезли с Украины!

Вот в Беларуси, стране, где после Второй мировой войны в земле остались тонны оружия, которое, мне прекрасно известно, в том числе является в ходу и его вполне реально приобрести на черном рынке, решили для покушения на пропагандиста везти через границу пистоле!

Причем, как видно из видео, которое до неприличия выдает халтурную инсценировку, видно, что контакт был близкий настолько, что и пистолетом можно было не пользоваться. Шило в печень и прощай. Но нет… пистолет везли аж из Украины!

Как бы там ни было, а правительству Украины сейчас, на мой взгляд, следует действовать по двум направлениям:

Первое – это поиск поставщиков, способных заменить те поставки товаров и сырья, которые идут из Беларуси в нашу страну. Начиная от нефти и нефтепродуктов, которые являются превалирующими в беларусском импорте, вплоть до техники. Все это заменимо и не является критическим для Украины импортом, который никто кроме Беларуси не сможет осуществить.

– это поиск поставщиков, способных заменить те поставки товаров и сырья, которые идут из Беларуси в нашу страну. Начиная от нефти и нефтепродуктов, которые являются превалирующими в беларусском импорте, вплоть до техники. Все это заменимо и не является критическим для Украины импортом, который никто кроме Беларуси не сможет осуществить. Второе – полностью поддерживаю жесткий режим введения санкций против Беларуси и, Украине следует к нему присоединиться, даже в одностороннем порядке.

Александр Лукашенко заявил о перекрытии границы, сам до конца не понимая, что он имел в виду.

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Так чего же мы ждем?

Давайте перекрывать границу с нашей стороны, чтобы соседям не так страшно было. Хотя, прекрасно понятно, что вся эта суицидальная рефлексия Александра Лукашенко является ничем иным как следствием визита в Беларусь Николая Патрушева. Но, это отнюдь не оправдание для президента РБ, а как раз наоборот, повод насторожиться еще больше.

Ведь если Николай Патрушев побуждает Александра Лукашенко нести настолько несусветную чушь, все больше и больше погружая того в болото конфронтации с соседями и всем цивилизованным миром, то на что эта марионетка пойдет в следующий раз, в угоду своих кремлевских покровителей?