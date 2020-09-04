Лукашенка треба переконати у нездатності бути президентом, – американський дипломат
Представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Олександра Лукашенка треба переконати в тому, що він не здатний бути білоруським президентом. Дипломат також турбується через можливість втручання РФ у справи Білорусі.
Західні лідери уважно спостерігають, як Росія відреагує на хвилю продемократичних протестів у Білорусі, заявив дипломат Сполучених Штатів Джеймс Гілмор, пише Foreign Policy.
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Представник США при ОБСЄ залишається "глибоко стурбованим" перспективою втручання Росії в Білорусь, щоб підтримати авторитарного лідера Лукашенка.
Ми маємо зробити все, щоб спробувати переконати Лукашенка, що він не здатний бути президентом країни за таких обставин,
– наголосив Гілмор.
Дипломат додав, що слід пам’ятати, що Лукашенко вважає шахрайські вибори та жорстоке придушення протестів прийнятними.
Протести у Білорусі: коротко
- Чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%. Такими були офіційні результати президентських виборів у Білорусі.
- В країні одразу ж спалахнули протести. Річ у тім, що люди не погоджуються з такими підсумками. Вони вважають Тихановську обраним президентом. Білоруси впевнені, що вибори були сфальшованими, а явка – завищеною.
- 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.
- Перші дні протестів були найважчими. Cпецпризначенці застосовували силу. Вони стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.
- Відомо, що загинуло щонайменше 4 людей. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали – щодо них застосовували жорстокі тортури.
- Світ закликає провести перевибори та зупинити насилля у Білорусі. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.
- Протести по всій країні тривають вже майже місяць.