Представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Олександра Лукашенка треба переконати в тому, що він не здатний бути білоруським президентом. Дипломат також турбується через можливість втручання РФ у справи Білорусі.

Західні лідери уважно спостерігають, як Росія відреагує на хвилю продемократичних протестів у Білорусі, заявив дипломат Сполучених Штатів Джеймс Гілмор, пише Foreign Policy.

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Представник США при ОБСЄ залишається "глибоко стурбованим" перспективою втручання Росії в Білорусь, щоб підтримати авторитарного лідера Лукашенка.

Ми маємо зробити все, щоб спробувати переконати Лукашенка, що він не здатний бути президентом країни за таких обставин,

– наголосив Гілмор.

Дипломат додав, що слід пам’ятати, що Лукашенко вважає шахрайські вибори та жорстоке придушення протестів прийнятними.

Протести у Білорусі: коротко