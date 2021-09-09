Лукашенка загнали в кут, – Огризко про санкції Заходу й інтеграцію з Росією

Глава Кремля Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко говорять про Союзну державу уже 20 років. Історія зближення "братніх народів" триває з моменту приходу Путіна до влади.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко. За його словами, зараз для білоруського диктатора ситуація інша, ніж у 2005 чи 2015 році.

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"Для Лукашенка ситуація справді погана, тому що його загнали в кут західні санкції", – наголосив Огризко.

Лукашенко добровільно не віддасть владу

Ексміністр підкреслив, що з одного боку це добре, адже за злочини потрібно карати. З іншого боку, це штовхає Лукашенка просто в обійми Путіна. Однак він не є людиною, що добровільно віддасть владу.

Якщо його не усунуть черговим "Новачком" або чимось іще, я не думаю, що він просто візьме й перетворить Білорусь в західний округ Росії,

– зазначив Огризко.

Політик додав, що чергові документи про посилену інтеграцію Лукашенко з Путіним таки підпишуть. Вони потрібні насамперед Москві, щоб показати іншим нібито Білорусь уже їхня.

"За внутрішніх та зовнішніх обставин, які склалися в Росії, коли відбуваються процеси, які можуть загрожувати стабільності країни, треба бути останнім неадекватом, щоб полізти з анексією до Білорусі", – зауважив Огризко.

Такі дії Путіна одразу та остаточно відріжуть будь-які контакти Росії з Заходом. Оскільки всі побачать, що "вони там є", і Захід не зможе заплющити на це очі.

Огризко пояснив, чому Лукашенка загнали в глухий кут: дивіться відео

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