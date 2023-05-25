Він боїться, – засновник ініціативи BYPOL про істерику Лукашенка через контрнаступ ЗСУ

Білоруський диктатор Лукашенко заявив, що ніякого контрнаступу ЗСУ не буде, бо це просто дезінформація. Однак росіяни її правильно бояться, бо, за словами Лукашенка, завдяки такій дезінформації, свого часу "їм і йому" вдалося переломити хід подій у Другій світовій війні.

Ці слова Лукашенка 24 Каналу прокоментував засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL Олександр Азаров. Трохи раніше Лукашенко розкрив правду про свою хворобу та заявив, що "не збирається вмирати".

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Істерика Лукашенка

Лукашенко зачитав промову, де двічі повторив слово "контрнаступ" і зазначив, що росіяни дуже його бояться. Однак потім назвав це дезінформацією і з цікавим формулюванням "ми так переломили хід битв за Сталінград і під Курськом" сказав, що ніякого контрнаступу ЗСУ не буде.

Диктатор назвав нерозумними атаки, де сили, на його думку, на фронті 1 до 5 в кількості живої сили та техніки. Засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL зачепився за фразу Лукашенка "ми змінили хід битв за Сталінград і Курськ".

Який стосунок до Курської битви взагалі має Лукашенко? Що означає "ми"? Це риса, яка його відрізняє. Він себе прирівнює до великих людей, мовляв, "ми приймали рішення",

– зазначив Азаров.

Азаров про істерику Лукашенка через контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Лукашенко боїться контрнаступу

Лукашенко боїться контрнаступу, тому про це й говорить. Якби ця проблема його не цікавила, то й мови про це взагалі не було б. Його страх підтверджується, зокрема, тим, що в Гомельській області почалося спорудження оборонних споруд.

Білоруси почали встановлювати "зуби дракона", КПП, мішки з піском складати довкола будівель. Тобто, ну Лукашенка діє тема контрнаступу. Він ніби підбадьорює населення, кажучи, що це дезінформація, а реально вчиняє дії на противагу контрнаступу.

"Боїться, що все-таки українці підуть в атаку й у тому числі можуть перейти на території Білорусі", – зауважив засновник ініціативи колишніх білоруських правоохоронців BYPOL.

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