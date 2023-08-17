Нарешті "визнав правду": Лукашенко розповів, звідки на Україну йшли росіяни

Окремі політичні режими створюють інформаційний простір за формулою: "нічого правдивого й усе можливо". Через це виникають ситуації, коли є зацікавлення до запитань, які уже мають однозначні відповіді. Власне, цього разу набули розголосу слова Лукашенка, який визнав факт входження в Україну російських окупантів з території Білорусі.

У четвер, 17 серпня, вийшло інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка зрадниці України, псевдожурналісті Діані Панченко. У ньому він наговорив чимало нісенітниць, однак, вочевидь, аби не мати вигляд абсолютного клоуна, не став сперечатися з беззаперечними фактами, – інформує 24 Канал.

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"Вбивча правда" від Лукашенка

Так, деякі диктатури настільки глибокі у своєму запереченні реальності, що навіть краплина правди може викликати ажіотаж. Зокрема, визнання Лукашенком факту, що росіяни йшли на Україну також з Білорусі, стало інформаційним приводом для багатьох ЗМІ.

Хоча це не потребувало підтвердження від перших хвилин повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, коли стало відомо, що російські окупанти йдуть "брати Київ за три дні".

Так, з території Білорусі окремі частини (Збройних сил Росії – 24 Канал) перетнули кордон України,

– констатував Лукашенко в інтерв'ю.

Власне, на цьому "правда" закінчилась. На запитання, чому загарбники почали вторгнення з півночі, він відповідати не став. Сказав, що потрібно адресувати це запитання до Президента України Володимира Зеленського. Скоріш за все, для Лукашенка це було б дуже сильне приниження – визнати, що він став інструментом в руках Владіміра Путіна.

Зверніть увагу! Білоруський диктатор стверджує, що не обговорював з президентом Росії війну проти України. Звісно, це звучить як абсолютна маячня: ти президент країни, без твого відома з території твоєї країни розпочинають війну.

Однак не виключено, що це правда. Але в такому разі це чергове підтвердження того, що для кремлівського карлика Лукашенко є просто-таки песиком. Домашнім улюбленцем, на суб'єктність якого можна начхати.

Кремлівські ІПСО працюють

Ворог хоче, аби ми почали сумніватися навіть у тому, що бачили на власні очі, сприйняли як реальність та не піддали б сумніву за адекватної політичної ситуації.

Жодній людині при здоровому глузді не потрібно було додаткового підтвердження від Лукашенка, що окупанти йшли, зокрема, з Білорусі на Київ. Проте сама ситуація, коли цей факт певні ЗМІ подають як "свіжу інформацію", засвідчує, що Кремль надзвичайно грамотно працює задля того, аби промити нам усім мізки.

Що таке ІПСО Інформаційно-психологічна операція. Саме так розшифровується ця абревіатура. Власне, це дії, сплановані на те, аби вплинути на почуття, мотиви вчинків, критичне мислення людей з певною метою.

Джерело: Вікіпедія

Можливо, Лукашенко це "просто так" бовкнув, а можливо це був спрямований вкид, аби відновити в українців переживання стосовно того, що "історія може повторитись" та знову нібито постала загроза нападу окупантів з боку Білорусі. У будь-якому разі не варто брати до уваги цю маячню.



Як не піддаватися на ІПСО ворога / Картинка 24 Каналу

Ось, до речі, декілька нещодавніх прикладів ворожих ІПСО: