Лукашенко дав інтерв'ю російським пропагандистам: на що в ньому треба звернути увагу

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко дав інтерв'ю російському пропагандисту Євгєнію Попову. Мовилося і про "червоні кнопки", і про ситуацію в Україні, і про обстановку на кордоні.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко у розмові з 24 Каналом розповів, на що потрібно звернути увагу в інтерв'ю. За його словами, Лукашенко включив дурня і дійсно таким виглядав під час цієї розмови.

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Основні тези з інтерв'ю Лукашенка

Павло Латушко наголосив, що під час інтерв'ю Алєксандр Лукашенко принизив свого господаря Владіміра Путіна. Він виглядав як людина, яка втратила реальність і не розуміє, що відбувається. Білоруський керівник фактично підписав указ про вихід Курської області зі складу Росії.

Водночас сказав, що у разі перетину кордону Білорусі чи Росії, він застосує зброю і наслідки будуть відчутними. Але знову-таки Курська область є межею союзної держави. Лукашенко практично дав ляпас Путіну. Мабуть, зробив це ненавмисно, однак направду говорив дурощі.

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Також глава Білорусі погрожував можливим використанням ядерної зброї. По-перше, невідомо, чи вона взагалі є на білоруській території. По-друге, з великою імовірністю він не керує та не ухвалює жодних рішень щодо неї. Лукашенко казав, що має 20 батальйонних тактичних груп, і це доволі потужна сила, але уточнив, де вона перебуває.

Було таке вельми суперечливе інтерв'ю у Лукашенка. Видно, що йому страшно і він дійсно хвилюється,

– наголосив Павло Латушко.