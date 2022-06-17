Лукашенко готується до війни, – Жданов сказав, коли Білорусь буде готова наступати

З самого початку повномасштабного вторгнення Білорусь стала для російської армії певним плацдармом для ведення війни. Однак зараз все виглядає так, ніби збройні сили Лукашенка готуються до повноцінного нападу на Україну.

Білорусь створює оперативне командування на кордоні, підтягує військових, проводить навчання. Але досі незрозуміло, чи Лукашенко відвертає увагу української сторони та відтягує на себе сили ЗСУ чи справді загрожує Україні. І такі непевні дії можуть тривати досить довго. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Коли Білорусь буде готова до нападу

За його словами, це може продовжуватися, поки в Білорусі не розпочнеться економічна криза. Вона вже наближається до Росії, а слідом за нею й до Білорусі, але поки цього не сталося, Лукашенко й далі "мотатиме нам нерви". Тобто проводитиме постійні навчання, показові виступи і так далі.

Жданов зауважив, що станом на сьогодні Лукашенко іноді робить антивоєнні заяви, але все одно готується до війни. Зараз білоруський диктатор розгортає збройні сили до 35 тисяч осіб, а до 8 липня триватимуть "навчання з мобілізації". Далі ця армія вже почне навчання з підготовки до бойового застосування. І це справді складає загрозу для України.

У нього поведінка, як у звичайного диктатора. Найліпший спосіб захисту – це напад, тож він сам і проголошує, що всі хочуть на нього напасти. Це така ж риторика, що звучить у Москві – мовляв, всі вороги, всі хочуть напасти, бідненька Росія, а тут ще й Білорусь, не знають, як відбитися від цього проклятого Заходу, – підкреслив Жданов.

Найбільша концентрація небезпеки для України буде після завершення навчань 8 липня. До того буде тривати мобілізація, формування підрозділів, розподілення техніки. Після цього вони теоретично будуть готові до бойового застосування, але без проходження навчання.

"Якщо ж він (Лукашенко – 24 канал) піде по класичній схемі і буде місяць-два навчати, а потім проведе тактичні навчання на предмет оцінювання боєздатності, то орієнтовно на кінець вересня – початок жовтня його збройні сили будуть готові до нападу", – пояснив військовий експерт.

Однак Лукашенко може й після цього намагатися тягнути час, щоб уникнути виконання наказу Путіна про напад. Він може і далі "петляти", вигадувати щось нове і продовжувати говорити, що готується до війни, але все ж поки що не готовий.

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Тим часом події можуть розвиватися по-різному. До прикладу, ЗСУ почнуть контрнаступальну операцію, яка позбавить сенсу наступ з боку Білорусі, або ж Лукашенко знайде канал спілкування з Заходом та почне співпрацювати з ним.

За гарантії його неусунення від влади, я думаю, що він буде готовий переметнутися і продати Путіна повністю,

– припускає Жданов.

Жданов припустив, коли Білорусь буде готова наступати: дивіться відео