Лукашенко хоче бути на боці переможця, але не може визначитися, хто ним є, – військовий експерт

З боку Білорусі зараз відбувається загравання до України. Її самопроголошений президент Олександр Лукашенко фактично намагається знайти зручну для нього позицію.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Ігор Козій. Він зазначив, що Лукашенко хоче здаватися нібито непричетним до війни Росії проти України.

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Вибір Лукашенка

Водночас військовий експерт наголосив, що самопроголошений президент Білорусі бажає стати на бік переможця.

Лукашенко хоче бути на боці переможця, але не може визначитися, хто ним є,

– зауважив Козій.

За його словами, зараз від Лукашенка лунатимуть постійні заяви. Тобто з одного боку, будуть загравання, з іншого – погрози.

Втім Козій підкреслив, що українцям на них потрібно реагувати спокійно, як це зараз робить керівництво України. Він також додав, що наша держава готова дати відсіч будь-якій агресії з боку Білорусі.

Джерела 24 каналу в Генштабі ЗСУ повідомили, що станом на 20 березня загрозу наступу з Білорусі на Волинському напрямку оцінили як високу. Водночас там наголосили, що українські військові готові до відсічі.

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