Лукашенко запропонував поставити в Мінську памʼятник Сі Цзіньпіну

Китай збудував у столиці Білорусі Національний футбольний стадіон. У пориві вдячності самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про намір поставити Сі Цзіньпіну пам'ятник.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву білоруського диктатора під час церемонії відкриття стадіону 7 червня.

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Що відомо про китайський стадіон у Білорусі

Під час заходу Олександр Лукашенко заявив, що Сі Цзіньпін вирішив подарувати "білоруському народу" басейн і стадіон "міжнародного рівня". Будівництво відбувалося виключно коштом Китаю, туди не вкладали білоруські гроші.

Якраз би тут поставити памʼятник моєму другові Сі Цзіньпіну, тому що тільки завдяки йому, ухваливши рішення, китайці збудували своїм коштом цей блискучий стадіон, як міністр сказав, яких мало в Європі,

– заявив Лукашенко.

На сайті адміністрації Лукашенка вказано, цей стадіон збудували відповідно до вимог міжнародних футбольних організацій ФІФА та УЄФА, і вже нібито розпочато процедуру отримання необхідних акредитацій. Проте з 2022 року на території Білорусі не проводять жодних міжнародних змагань через санкції.

Відомо, що стадіон розрахований на 33 тисячі людей. Стверджується, що цей подарунок є проєктом у межах китайської глобальної ініціативи "Один пояс, один шлях".

Цікаво, що у Білорусі зараз фіксують гострий дефіцит картоплі. Лукашенко звинуватив у всьому місцевих фермерів, які, як він стверджував, переорієнтувалися на експорт до Росії, де ціна на картоплю значно вища.