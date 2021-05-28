Лукашенко хоче щеплювати українців на кордоні "Супутником V": реакція України

Олександр Лукашенко заявив, що вже домовляється з Путіним про можливість вакцинації українців "Супутником V" на кордоні Білорусі. До нього начебто звернулося багато людей, які хотіли б це робити.

Лукашенко зробив таку публічну заяву на засіданні очільників урядів країн СНД. У коментарі 24 каналу в МЗС України заявили, що наразі не отримували жодних офіційних повідомлень з цього питання.

Детальніше Лукашенко зібрався щеплювати українців і громадян ЄС "Супутником V" на кордоні Білорусі

Що кажуть у МЗС про вакцинації "Супутником V"

Інформація про можливість відкриття пунктів вакцинації наразі лунає лише на рівні ЗМІ. До української сторони не надходило ніяких офіційних листів. У МЗС зазначили: російська вакцина не входить до переліку препаратів, які затвердив МОЗ, відтак щеплювати нею – заборонено.

Ба більше, російська вакцина і розмови про неї є елементом гібридної війни проти України. Зокрема такою може бути і заява одіозного Лукашенка.

Усі спроби ввести "Супутник" в український дискурс раніше зазнали поразки. Ми не виключаємо, що повідомлення про пункти вакцинації на кордоні з Україною ідуть у руслі таких підривних зусиль,

– сказав у коментарі 24 каналу речник МЗС Олег Ніколенко.

Як Лукашенко хоче щеплювати українців та громадян ЄС

Прямо на кордонах Білорусі з іншими країнами.

Він заявив, що має усі можливості для того, аби відкрити кілька переходів на кордоні і облаштувати там відповідні намети.

Мотив його дій – поміч "братнім народам", з якими начебто "білоруси говорять однією мовою".

Білоруським диктатор заявив, що до нього вже зверталися із відповідним проханням мешканці України та ЄС.

Лукашенко розповів, що проговорював це питання на попередній зустрічі із Путіним. Домовленості наразі тривають.