Лукашенко хоче собі ракети для "Іскандерів": просить Путін про допомогу

Самопроголошений президент Олександр Лукашенко хоче до кінця року виготовляти в Білорусі "Іскандери". Він вже попросив Путіна про допомогу.

Про це повідомляє пресслужба Олександра Лукашенка. Вони вже почали створювати такі ракети, однак росіяни допоможуть довести їх до ладу.

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Говорив з Путіним про ракети

Лукашенко домовився з Путіним про допомогу щодо створення ракет для оперативно тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер".

В Білорусі вже нібито почали створювати такі ракети, але процес триває. А росіяни мають допомогти його якнайшвидше завершити. Лукашенко хоче, щоб до кінця року в країні вже були "Іскандери".

За його словами, на створення такої ракети у них піде більш ніж рік часу. З росіянами вони зможуть пришвидшитися.

Ми й самі її зробимо, але для цього треба буде понад рік. А якщо розумна людина прийде і підкаже, що ми не так робимо, то до кінця цього року отримаємо ракету типу "Іскандер". Дуже гарна зброя, – говорить Лукашенко.

Варто додати, що саме з території Білорусі росіяни запускали свої "Іскандери", які падали на мирні українські міста з початку повномасштабного вторгнення.

Як Лукашенко діє під час війни Росії з Україною

Як зазначає експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв, Олександр Лукашенко залишився останнім повноцінним союзником Путіна на міжнародній арені.

Хоч він надав йому військову інфраструктуру, дороги, шпиталі для ведення війни проти України, але досі намагається висидітись на двох стільцях. Лукашенко зберігає маневр, щоб зробити крок назад і сказати, що нібито вже не вбачає загрози від України. Така політика останні 20 років допомагала йому бути трохи далі від багатьох санкцій, які міжнародна спільнота наклала на Росію.

"Поки що позиція Лукашенка як останнього повноцінного союзника Путіна рятує його від тиску Росії. Просто Москва розуміє, що у неї зараз немає ні сил, ні необхідності до кінця "продавити" Лукашенка", – додав експерт.

Нещодавно Лукашенко взагалі здивував усіх своєю заявою. Він несподівано похвалив бійців Збройних Сил України, які обрали вдалу тактику проти російських окупантів.

Раніше самопроголошений президент Білорусі закидав в інформаційний простір маячню, що деякі польські діячі хочуть захопити Захід України. Утім, Білорусь та Росія нібито зроблять все можливе, щоб цього не сталося.

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