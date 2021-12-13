Лукашенко хоче створити з Путіним новий "Радянський Союз"

Олександр Лукашенко прагне створити разом з Володимиром Путіним союз. У ньому держави врахують усі помилки Європейського Союзу, а також залишать "усе позитивне" із Радянського Союзу.

Лукашенко не уточнив, коли цей союз створять

Союз Білорусі та Росії буде "просунутим та стабільним". Про це самопроголошений президент заявив у інтерв'ю турецькій телерадіокомпанії TRT

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Ми вийшли з єдиної держави – з Радянського Союзу, і ми багато чого вже там спробували. Ми знаємо, що нам залишити з радянського минулого і що нам у майбутньому не знадобиться,

– сказав політик.

Він уточнив, що конкретних термінів створення союзу немає: "Ми не ставимо перед собою жодних термінів 25-й, 30-й або якийсь там рік. Ми йтимемо крок за кроком, вирішуючи проблеми".

Дивіться відео з інтерв'ю Лукашенка:

Путін хоче відродити Радянський Союз, – Держдеп США

Заступниця держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд заявила, що очільник Кремля прагне увійти в історію, відновивши Радянський Союз. Саме в цьому, на її думку, Путін бачить своє призначення.

"Є побоювання вважати, що Путін прагне відтворити Радянський Союз, як свою спадщину. А після, хто знає, чи буде його апетит задоволений, чи він вирішить піти далі", – наголосила Нуланд.

Вона додала, що Путін недооцінює США та Євросоюз, які готові протистояти його агресії.

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