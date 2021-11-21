Лукашенко хоче залучити біженців з Афганістану, – прем'єр Польщі про міграційну кризу

21 листопада 2021 , 19:07
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Джерело:

твітер канцелярії прем'єра Польщі

Прем'єр-міністр Польщі переконаний, що Олександр Лукашенко не припинить створювати міграційну кризу на кордоні з Польщею. Матеуш Моравецький припустив, що для цього білоруський диктатор може залучити біженців з Афганістану.

Моравецький про додатковий ризик

Свої припущення щодо планів самопроголошеного президента Білорусі польський прем'єр висловив під час робочого візиту у Ригу.

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Ми бачимо додатковий ризик залучення мігрантів з Афганістану. Ми про це говоримо заздалегідь. Ми бачимо ці зусилля з боку Лукашенка залучити мігрантів з цього напрямку,
– наголосив Моравецький.

Зазначимо, білоруський режим направив до кордону з Польщею мігрантів з країн Близького Сходу, переважно з Іраку. Однак після того, як біженцям не вдалося прорвати кордон, Ірак організував рейси для повернення своїх громадян. 

Останні новини про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі

  • 20 листопада група агресивних нелегалів вкотре спробувала прорватися через польський кордон у ЄС. Близько сотні мігрантів штурмували ділянку біля села Черемха, однак потрапити у Польщу їм завадили прикордонники.
  • За цей день польські силовики зафіксували 208 спроб перетину кордону. Одного громадянина Іраку заарештували, а 31 мігранта депортували.
Зверніть увагу! Після захоплення влади терористами "Талібану", афганці почали масово втікати з власної країни. Аби вибратися з пекла , люди в паніці чіплялися за літаки, після чого падали на землю. Декому вдалося втекти на літаках, які забирали громадян інших країн. Низка держав Євросоюзу прийняли біженців на свою територію.
Автор: Софія Мінджоса