Лукашенко хоче залучити біженців з Афганістану, – прем'єр Польщі про міграційну кризу
Джерело:твітер канцелярії прем'єра Польщі
Прем'єр-міністр Польщі переконаний, що Олександр Лукашенко не припинить створювати міграційну кризу на кордоні з Польщею. Матеуш Моравецький припустив, що для цього білоруський диктатор може залучити біженців з Афганістану.
Моравецький про додатковий ризик
Свої припущення щодо планів самопроголошеного президента Білорусі польський прем'єр висловив під час робочого візиту у Ригу.
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Ми бачимо додатковий ризик залучення мігрантів з Афганістану. Ми про це говоримо заздалегідь. Ми бачимо ці зусилля з боку Лукашенка залучити мігрантів з цього напрямку,
– наголосив Моравецький.
Зазначимо, білоруський режим направив до кордону з Польщею мігрантів з країн Близького Сходу, переважно з Іраку. Однак після того, як біженцям не вдалося прорвати кордон, Ірак організував рейси для повернення своїх громадян.
Останні новини про ситуацію на кордоні Польщі та Білорусі
- 20 листопада група агресивних нелегалів вкотре спробувала прорватися через польський кордон у ЄС. Близько сотні мігрантів штурмували ділянку біля села Черемха, однак потрапити у Польщу їм завадили прикордонники.
- За цей день польські силовики зафіксували 208 спроб перетину кордону. Одного громадянина Іраку заарештували, а 31 мігранта депортували.