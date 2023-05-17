Можливі три причини: Фейгін припустив, що з Лукашенком

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко після параду 9 травня майже не з'являється на публіці. Його стан може свідчити про серйозні проблеми зі здоров'ям, які могли виникнути з кількох причин.

Про це 24 Каналу повідомив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. За його словами, проблеми зі здоров'ям Лукашенка можуть багатьом розв'язати руки.

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"Ми ж не знаємо ступеня його хвороби – чи то він похворює під свої 68 років, чи то його отруїли, чи то якісь поточні захворювання", – сказав Фейгін.

Хто зацікавлений в усуненні Лукашенка

Правозахисник зазначив, що Москва зацікавлена в усуненні Лукашенка, тому що він багато норовиться. Путін зневажає білоруського колегу й вважає його негідним у багатьох речах – зокрема через відмову вводити білоруську армію на територію України.

Москва дуже хотіла залучити Білорусь, і Лукашенко схилявся до цього. Але виникли обставини, які дали йому змогу з цієї ситуації вистрибнути,

– додав Фейгін.

Політик зауважив, що загалом територію Білорусі як майданчик для агресії проти України використовують все менше.

Україна попередила Лукашенка

На думку Фейгіна, Україна не пожаліє ракет, якщо Лукашенко наважиться повторити трюк Путіна 24 лютого. Він не сумнівається, що свого часу Україна разом із союзниками щільно займеться Білоруссю, але потрібно вичекати паузу до переламного моменту.

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Білоруси втомились від Лукашенка

Білорусь також зацікавлена в тому, щоб позбутись самопроголошеного президента. 9-мільйонний народ втомився від нього і його дітей, а також корупції.

Правозахисник вважає, що Лукашенко вже наближається до віку, коли люди його не розуміють. Поступово він стає анахронізмом.

Майже завжди слабкість диктатора розв'язувала руки його оточенню, щоб позбутися його. Фейгін переконаний, що така сама доля чекає і на Лукашенка. Якщо самопроголошений президент дійсно помре, втрутиться багато гравців – з Росії зокрема.

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