Лукашенко каже, що мігрантам на кордоні намагаються перекинути зброю з Донбасу

Олександр Лукашенко висловився про ситуацію на кордоні з Польщею. Білоруський диктатор намагається приплести туди "зброю з Донбасу".

Самопроглошений президент заявив, що мовиться про "дуже небезпечну тенденцію". Цим питання, за його словами, вже зайнялися білоруські силовики.

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Лукашенко говорив з Путіним

Білоруський диктатор стверджує, що були спроби перекидання курдським мігрантам зброї, боєприпасів та вибухівки з окупованого Донбасу. Це нібито відбувається упродовж останніх 2 днів.

Зброя переважно йде з Донбасу. Ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли про це,

– "заспокоїв" він.

Водночас режим Лукашенка видав своїм прикордонникам снайперські гвинтівки та гранатомети. Кадри, які це підтверджують, опублікували у польському міністерстві оборони. "Проєкція влади з боку білорусів", – так описали відео у відомстві.

Про російську авіацію на кордоні

Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що до патрулювання кордону з Польщею були залучені російські бомбардувальники, які здатні нести ядерну зброю. Мовляв, " не було іншого виходу". Диктатор наголосив, що ці літаки контролюватимуть також кордон з Україною й країнами Балтії.