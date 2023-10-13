Ноги не тримають: Лукашенко ледь не скотився сходами

Алєксандр Лукашенко приїхав на саміт лідерів країн СНД, який відбувся 13 жовтня у столиці Киргизстану Бішкеку. Утім, без курйозних випадків з боку самопроголошеного президента Білорусі не обійшлося.

Підіймаючись сходами, Алєксандр Лукашенко ледь втримався на ногах, інформує 24 Канал з посиланням на відео від каналу NEXTA. Очільник Білорусі вже встиг прокоментувати це у своєму стилі.

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Лукашенко ледь не впав

У Бішкеку 13 жовтня відбулося засідання ради глав держав СНД. Напередодні до країни прилетів російський диктатор Владімір Путін, який уперше за час отримання ордеру на арешт від Міжнародного кримінального суду виїхав за кордон. А також самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко.

Зранку він дуже поспішав на засідання і ледь не впав на сходах. Лукашенко майже впевнено долав одну за одною сходинку з парасолею в руках. Але на останній оступився і ледь скотився вниз. Від несподіванки він кумедно розвів руками в боки, а потім віддав парасолю охоронцю. Тож погода цього дня точно була "не льотна" для білоруського диктатора.

Згодом самопроголошеного президента Білорусі запитали, що ж стало причиною втрати рівноваги. На що Лукашенко відповів у своєму стилі: "Не дочекаєтеся" – пишуть білоруські телеграм-канали. Але це твердження досить спірне, який би сенс не мався на увазі.

Нагадаємо, цього року Алєксандр Лукашенко мав чималі проблеми зі здоров'ям. Мовилося, що його навіть доправили до президентської клініки в Дроздах. У травні він на досить тривалий час зник з інформаційного поля, а потім з'явився із перебинтованою рукою. Деякі експерти зазначали, що Лукашенко потребує операцій на хребет і коліно.

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