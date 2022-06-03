Лукашенко ліг під Путіна ще в 2020 році, – Вячорка

Білорусь перекидає техніку до кордону з Україною. Олександр Лукашенко вже остаточно прийняв правила гри Путіна.

Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка. Водночас він пояснив, чому вважає вторгнення армії Білорусі в Україну малоймовірним.

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Путіну важливо мати Лукашенка "на ланцюгу"

"Лукашенко ліг під Путіна набагато раніше, у 2020 році, коли Путін врятував його після наших протестів", – зазначив Франак Вячорка.

Тільки завдяки цьому самопроголошеному президенту Білорусі вдалося утримати контроль, проте відновити якийсь порядок чи легітимність, яку він тоді втратив – ні. Журналіст додав, що наразі Лукашенку треба постійно створювати так звані інформаційні нагоди, "бити кулаком по столу".

Багато що з цих навчань, картинок, яке показує телебачення, має на мить створити відчуття ворога, який підступає. Водночас Лукашенко хоче продемонструвати самостійність, якої насправді нема, сказав білоруський журналіст.

Але Путіну набагато важливіше мати такого слабкого Лукашенка "на ланцюгу", ніж кілька тисяч білоруських солдатів без досвіду і без обладнання, щоб вести будь-які бойові дії,

– додав Вячорка.

Вмирати за Путіна не будуть, – Вячорка

У відповідь на запитання про те, чи білоруська армія перетне кордон з Україною і вдасться до прямої агресії, ведення бойових дій, він сказав: "Я не вірю в це".

"У нас теж є свої контакти і ми знаємо, який моральний стан серед цих військових. Ми знаємо, що відбувається у генштабі, там насправді сидить російська п'ята колона. Але якщо казати про командування – там люди, які вже жили та навчалися в незалежній Білорусі і добре розуміють, що є Європа, незалежність і вмирати за Лукашенка чи Путіна вони не будуть", – пояснив журналіст.

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Білорусь стягує техніку: останні новини

Білорусь ще наприкінці травня анонсувала військові навчання поблизу кордону з Україною. Водночас більшість експертів стверджує, що мета відповідних заходів – тримати максимальну кількість українських військ на Північних напрямках.

Водночас зафіксували перекидання військової техніки Білорусі з Гродно у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.

Проте виключати відкриття нового фронту не можна, вважає військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Путін тиснутиме на Лукашенка, тому треба готуватися до бою з білоруськими військами.

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