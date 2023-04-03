Маріонетка на колінах у Путіна: як Захід реагує на виступ Лукашенка

Самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка на Заході ніхто не сприймає серйозно. Його єдина ціль – залишатись при владі якомога довше.

Про це 24 Каналу завив громадський і політичний діяч зі США, депутат окружних зборів округу Рок штату Вісконсин Юрій Рашкін. Він додав, що якби Лукашенко дійсно переживав за долю власної країни, то ніколи б не погодився на розміщення ядерної зброї.

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Маріонетка Путіна

За його словами, нинішня Білорусь все більше нагадує Білоруську Радянську Соціалістичну Республіку, де Лукашенко поводиться як вождь, але немає реального впливу. Білоруський диктатор намагається показати світу, що він щось спільно з Путіним вирішує, але це самообман.

"Це виглядає, ніби він частий гість в будинку Путіна, і може навіть прийти до нього в гості й, можливо, йому навіть відкриють двері. Але всі навколо розуміють, що від Лукашенка залежить дуже й дуже мало. Якби він міг сказати те, що в інтересах його країни, то ніколи б ядерна зброя не з'явилась у Білорусі", – прокоментував Рашкін останнє звернення Лукашенка до народу.

Рашкін про звернення Лукашенка до білорусів: дивитись відео

Він додав, що виступ білоруського очільника нагадує виставу, яку на Заході ніхто не сприймає серйозно, а самого Лукашенка вважають маріонеткою Путіна, що сидить у нього на колінах.

Лукашенко думає, що Білорусь це він

Рашкін наголосив, що сьогодні Лукашенко опинився заручником власних думок про те, що без нього Білорусь розвалиться. Європа готова накласти ще більше санкцій за розміщення ядерної зброї на території його країни, хоч рішення приймав не він.

"Це класична ситуація в диктаторів, коли вони ототожнюють власне виживання з виживанням країни, якою правлять. На його думку, на Заході "хочуть знищити Лукашенка і разом з ним Білорусь". Зараз він мечеться між Росією та Китаєм, але виглядає жалюгідно. Жоден з диктаторів не хотів би виглядати в очах світової спільноти так, як Лукашенко", – додав американський політик.

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