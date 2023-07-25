Вигідний кремлівській "еліті": Лукашенко може мати амбітний план на Росію

Заколотом вагнерівців найкраще зумів скористатися самопроголошений президент Білорусі. Алєксандр Лукашенко може мітити на місце Владіміра Путіна.

Таку думку 24 Каналу висловив керівник аналітичного центру "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, Лукашенко навряд чи поступиться зухвалістю та кровожерливістю російському диктатору.

До вашої уваги Найгірший сценарій: співпраця Лукашенка і Пригожина загрожує всьому світу

"Лукашенко тепер у дуже вигідній ситуації. Його мета – очолити союзну державу, але я не виключаю, що він претендує на місце самого Путіна", – зазначив Клочок.

До слова, білоруський диктатор наголошував, що говорив з Євгенієм Пригожиним під час його заколоту виключно з власної ініціативи. Можливо, він намагається в такий спосіб продемонструвати російським спецслужбам свою самостійність.

Кремлівська "еліта" може підтримати Лукашенка

Очільник ПВК "Вагнера" згорнув свій заколот у Росії саме після розмови з Алєксандром Лукашенком.

Самопроголошений президент Білорусі вигідний російській "еліті", бо з ним можна домовитись. Ці кола прагнуть зберегти свої статки, коли Росія програє війну проти України.

Вони зацікавлені в тому, щоб не доводити ситуацію до критичної для себе й завершити війну на своїх умовах. Однак наразі не вдалося досягнути консенсусу щодо наступника Путіна.

Що відбувається в Білорусі: останні новини