Військовий комісар заявив, що Білорусь може закрити кордони для чоловіків: режим вже заперечує

Військові заявляють, що режим диктатора Лукашенка готується до закриття кордонів для чоловіків, які не пройшли всі необхідні військові перевірки. Водночас на офіційному рівні білоруські чиновники відмовляються це визнавати.

Нещодавно з'явилась інформація про те, що Білорусь привела у бойову готовність артилерійські частини. Окрім того, військовий комісар Брестській області Олег Коновалов констатував, що після завершення звірки даних у регіоні влада уточнила інформацію щодо 97% військовозобов'язаних. Це свідчить про те, що Білорусь, ймовірно, готується до воєнних дій. Про це інформує 24 Канал з посиланням на білоруських чиновників.

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Незгодних з режимом очікує покарання

Також Коновалом розповів, що очікує на тих декількох відсотків військовозобов'язаних, яких не перевірили. Військовий припустив, що у недалекій перспективі Лукашенко може закрити кордони для таких громадян.

Щодо тих неповних 3%, які не пройшли звіряння, до кінця січня (2023 року – 24 Канал) ми готові попрацювати з цими людьми. Ну, а починаючи з лютого місяця, для тих людей, які не пройшли звіряння, очевидно, будуть застосовані обмеження на виїзд з Білорусі й, можливо, якісь ще обмеження,

– сказав він.

Зазначмо, що провести звірку даних військовозобов'язаних ще на початку жовтня 2022 року доручив сам Алєксандр Лукашенко. Ці заходи завершились відносно нещодавно – 7 січня.

Що сказали на це у міністерстві оборони Білорусі

У міноборони країни держави-посіпаки Росії заявляють, що у цих заходах взяли участь 95% військовозобов'язаних. Також там запевнили, що перевірки мають винятково плановий характер та "робота дозволила уточнити в громадян інформацію, необхідну в умовах військово-політичної ситуації, що складається".

Однак ЗМІ акцентують на тому, що такої масштабної звірки даних останніми роками в Білорусі не було.

У Білорусі завершено заходи перевірки облікових даних військовозобов'язаних, які проводилися з середини жовтня по грудень 2022 року. Громадяни нашої країни з розумінням поставилися до заходів щодо зміцнення обороноздатності держави,

– йдеться у заяві пресслужби.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що не можна ігнорувати можливість нового наступу на Україну з півночі. Він згадав, що у четвер, 12 січня, до Білорусі прибула комісія міноборони Росії, аби перевірити там свої війська.