Не треба переоцінювати Лукашенка, – Давидюк пояснив, що хоче "продати" білоруський диктатор

Президент Білорусі Алєксандр Лукашенко – найближчий союзник Росії. Однак і він вже розуміє, що поразка країни-агресорки у війні неминуча. Тому аналітики припускають, що він може піти проти Владіміра Путіна в обмін на певні гарантії Заходу.

Політолог Микола Давидюк вважає, що у Лукашенко немає ні сил, ні засобів, щоб піти проти Путіна. Про це він розповів 24 Каналу. За його словами, Лукашенко "грає" між Україною, Росією, Заходом та Китаєм.

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Росія "натякнула" Лукашенко

На думку політолога, вбивство Макея (міністра іноземних справ Білорусі – 24 Канал) "обрізало" Лукашенко західний вектор.

Це вбивство було більш вигідно Росії, і це вона "натякнула" президенту Білорусі, мовляв, твої спроби шукати поле для маневру обмежуються,

– зауважив він.

Він повідомив, що за інсайдерською інформацією, від 70 до 100 відсотків працівників різних заводів, які приїжджали з Китаю для того, щоб заміщати та привозити технології в Білорусь, виявились людьми подвійного призначення – тобто всі вони служили, воювали. І зараз вони підпирають Лукашенко.

"А з іншого боку, він може сказати Путіну: Сі Цзіньпін проти того чи іншого рішення. У нього тут 100-тисячна армія, яка мене може знести. Тому я не можу робити надто різкі рухи", – припустив Давидюк.

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Лукашенко також "кинув" Україну

За його словами, Лукашенко зараз випрошує дзвінок Президента України. Але цього дзвінка не буде.

Глава Білорусі намагається імітувати, що він хоче не нападати, що він стримує агресора. Він намагається "продати" те, що він нібито надає територію Росія для наступу і навчання військових, але ж не атакує Україну,

– зазначив політолог.

Проте він зауважив, що ми знаємо: білоруси були в Бучі, Ірпені і все це зафіксовано.

"Зараз є можливість зробити з Білорусі Італію при нацистській Німеччині, але не треба переоцінювати Лукашенко і вважати, що він пішов на якісь погодження. Кожний раз, коли він зближувався з Заходом, обманював і "кидав", – підкреслив Давидюк.

Він нагадав, що Лукашенко також "кинув" Україну, хоча обіцяв, що з Білорусі поїдуть тільки трактори, а не танки.

А з Білорусі в Україну поїхали танки. Вбивства і звірства в Бучі – це також відповідальність самого Лукашенко. І те, що він буде висіти на шибениці, це питання часу,

– наголосив він.

Політолог вважає, що Білорусь зараз важлива з точки зору атаки окупантів на Польщу, тому що від кордону Білорусі і до Варшави – 200 кілометрів.

"І для нас це теж загроза, тому що Польща наш стратегічний союзник", – додав Микола Давидюк.

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