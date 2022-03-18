Лукашенко, можливо, й хотів би відправити війська до України, але його можуть не послухати

Білоруси продовжують чинити супротив проти Олександра Лукашенка та його амбіцій приєднатись до Росії у війні проти України.

Про це розповів білоруський журналіст Франтішек Вячорка під час телемарафону UA разом.

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Можливо, Лукашенко і хотів би відправити війська в Україну, але його можуть не послухати. Є думка, що у білоруській армії зараз відбувається саботаж,

– заявив журналіст Франтішек Вячорка.

Він наголосив, що білоруси готові до зміни влади вже 20 років. У 2020 році люди почали виходити проти режиму, зараз це потрібно завершити.

"Але ми розуміємо, що без України цього не вдасться і навпаки", – наголосив журналіст.

Часто ми дізнаємося про опір зі слів поліції. Також є мережа самвидаву, які розповсюджують інформацію по всій країні. На 15 діб посадили вчительку за жовто-блакитну стрічку. Також є люди, які приєднуються до українців. Для білорусів це боротьба і за вільну Білорусь,

– додав Вячорка.

Роль Білорусі у нападі Росії на Україну: коротко

Білоруські солдати та офіцери категорично відмовляються від участі у війні проти України, в окремих частинах поблизу Бреста відбуваються бунти. Щоб уникнути участі у війні, дехто виїжджає за кордон.

У Генштабі вважають, що ймовірність безпосередньої участі збройних сил Білорусі у війні проти України на боці рашистських окупантів на Волинському напрямку все ще зберігається.

Крім того, білоруси й без того уже беруть участь у війні Росії з Україною. Зокрема, деякі білоруси воюють на стороні України. Як от батальйон імені Кастуся Калиновського.

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