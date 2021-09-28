Лукашенко надумав змінити конституцію, щоб не дати опозиції прийти до влади

Олександр Лукашенко вирішив зробити конституцію Білорусі "більш сучасною". Такі зміни передбачають закриття шляху до влади для опозиції.

Самопроголошений президент заявив, що опозицію не можна допустити до влади. Нова конституція, за словами диктатора, має врахувати цей "нюанс".

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У новому законі пропонують розділити обов'язки між президентом, урядом та парламентом. Лукашенко наголосив, що конституція має надати правовий статус "Народним зборам".

Референдум щодо змін до конституції у Білорусі хочуть провести не пізніше лютого 2022 року.

Опозиціонерів Колесникову та Знака засудили до 10 років в'язниці

Нещодавно білоруський суд засудив опозиціонерів Марію Колесникову та Максима Знака до 10 та 11 років ув'язнення. Їх визнали винними у захопленні влади. У Євросоюзі закликали Лукашенка негайно звільнити політичних в'язнів. Зауважимо, Колесникова та Знак перебувають в неволі ще з вересня 2020 року.

Що відомо про зміни до конституції Білорусі