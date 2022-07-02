Лукашенко нафантазував "ракетні удари" України по Білорусі і похвалився своєю ППО

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко геть заблукав у власних фантазіях. Цього разу він "відзначився" абсурдною заявою про "ракетні удари" України по Білорусі.

За словами Лукашенка, це "сталося" ще 3 дні тому або навіть раніше. Чому він стільки часу мовчав, самопроголошений президент Білорусі, звичайно, пояснити не зміг. Чергову порцію маячні Лукашенко видав білоруським ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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Сампроголошений президент збрехав, що Україна начебто "випустила" по Білорусі декілька ракет. Однак, за словами Лукашенка, їх встигла перехопити ППО.

Також Лукашенко озвучив серію абсурдних погроз у бік Заходу та України. Самопроголошений президент Білорусі закликав їх "не зачіпати білоруський народ".

В ОП оцінили ризики нападу Білорусі

Михайло Подоляк – радник керівника Офісу Президента – прокоментував спекуляції навколо можливого нападу з Білорусі.

Ми все прекрасно розуміємо про цього дивного пана, на прізвище Лукашенко. Ми розуміємо, що він хоче бути одночасно і тут, і там. Такий собі Труффальдіно. Але при цьому ми точно розуміємо, що відбувається. До будь-яких сценаріїв готові. Про будь-яку небезпеку ми попередимо завчасно,

– заявив Подоляк.

За словами радника керівника ОП, з оборонного боку на кордоні України з Білоруссю вже все готово. Водночас наразі виглядає так, що саме Росія має на меті збільшити панічні настрої в Україні.

Країна-окупантка хоче, щоб паралельно з її обстрілами українських міст, поширювалася інформація, що вже завтра начебто буде ще якийсь наступ.

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