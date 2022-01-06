Лукашенко назвав часи Речі Посполитої періодом окупації Білорусі поляками

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відзначився черговою маразматичною заявою. Він назвав історичний період Речі Посполитої окупацією Білорусі поляками.

Лукашенко самовпевнено заявив, що нібито треба адекватно оцінювати історичні періоди, зокрема, Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. Він нахабно звинуватив литовців і поляків у тому, що вони заперечують вклад народу Білорусі у розвиток державності.

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Давайте у підручниках з історії, у замкових та музейних експозиціях так і назвемо, наприклад, період Речі Посполитої – окупацією білоруської землі поляками. Етноцидом білорусів,

– розповів про свої безпідставні роздуми Лукашенко.

Щоб впевнитись у власних словах, він цинічно заявив, що для предків білорусів це не могло бути інакше.

Рідна мова, культура, віра під забороною. Магнати на собак міняли білоруських селян. Але народ вижив і зберіг свою самобутність,

– сказав Лукашенко.

Зверніть увагу! Велике князівство Литовське існувало у 1236 – 1795 роках. Одна з найбільших європейських держав пізнього середньовіччя, у час найбільшої могутності поширювала владу на територію сучасних Литви, білорусі, більшої частини України, крайньої західної частини Росії, невеликих частин на сході Польщі, Молдови та півдні Латвії.

Річ Посполита існувала у 1569 – 1795 роках як монархічна федеративна держава Польського королівства і Великого князівства Литовського і Руського. Займала терени сучасних Польщі, України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, південної Естонії та заходу Росії. Утворилася внаслідок Люблінської унії. Очолював її виборний монарх, який мав складений титул короля польського і Великого Князя Литовського.

Литовці приватизували білоруську мову

Самопроголошений президент Білорусі також маразматично заявив, що сучасні литовці приватизували спадок ВКЛ. Він звинуватив їх у привласненні білоруської мови.

А візьміть Велике князівство Литовське. Сучасні литовці фактично приватизували спадщину цієї державної освіти. Але що там було литовське? Мова – наша, на ній написана і Конституція, віра – православ'я. Територія переважно білоруська, українська, частково російські землі. Народ на 80% наш, слов'яни,

– цинічно заявив він.

Натомість Лукашенко нахвалював Радянський Союз та його "здобутки".

Дивні заяви Лукашенка

Олександр Лукашенко заявляв, що 2021 року у Білорусі нібито запобігли 10 спроб здійснити теракти в країні. За словами самопроголошеного президента, їх планували здійснити ті, хто перебувають під заступництвом інших країн, зокрема й України.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що його у 1994 році "розстріляли". Нібито, попри це, політик не здався.

Також Лукашенко казав, що мігранти на польсько-білоруському кордоні нібито отримували зброю контрабандою з України. За його словами, це для того, щоб спровокувати конфлікт з Польщею.

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