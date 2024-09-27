"Росія за нас впишиться": Лукашенко назвав умову для застосування ядерної зброї

Олександр Лукашенко розповів, за яких обставин використає ядерне озброєння. Також самопроголошений президент Білорусі наголосив, що напад на його країну означатиме початок третьої світової війни.

Олександр Лукашенко зустрівся зі студентами технічних спеціальностей. Під час виступу диктатор подякував Путіну за внесення поправок до ядерної доктрини. Нагадаємо, що очільник Кремля повідомив про потребу уточнити обставин для застосування його країною ядерної зброї. Зокрема, агресію з боку неядерної держави за участю ядерної пропонується розглядати як їхній спільний напад на Росію. Також Путін пригрозив ядеркою у разі атаки на Білорусь.

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"Це вже світова війна"

Як тільки вони (НАТО – 24 Канал) нападають на нас, ми застосовуємо ядерну зброю. І Росія за нас втягується,

– наголосив Лукашенко.

Причому він намагався очорнити Альянс. "НАТО є НАТО. Американці та поляки – вони вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського. Знаємо, що керівництво Польщі вже потирає руки", – сказав політик.

Лукашенко припустив, що у разі використання Білоруссю і Росією ядерної зброї, їм можуть відповісти.

Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія – це державний кордон. Наступили на нього – відповідь буде миттєвою. Ми до цього готуємося,

– заявив самопроголошений диктатор.

Також на зустрічі зі студентами Лукашенко зізнався, що не знає, хто, окрім нього, міг би очолити Білорусь.