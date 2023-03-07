Акт безсилля, – МЗС про образи Лукашенка у бік Зеленського

У МЗС України відреагували на ганебну заяву Алєксандра Лукашенка про Володимира Зеленського. Самопроголошений президент Білорусі назвав українського лідера "гнидою".

Олег Ніколенко – речник МЗС України – у коментарі 24 Каналу заявив, що Лукашенко дозволив собі грубий випад на адресу президента Зеленського. Це – акт безсилля самопроголошеного президента Білорусі.

Зверніть увагу Україна різко відреагувала на звинувачення Лукашенка щодо вибухів у Мачулищах

Лукашенко дозволив собі грубий персональний випад на адресу Президента України. Цей акт безсилля залишимо без відповіді,

– заявив Ніколенко.

Маразм Лукашенка процвітає

У Мачулищах 26 лютого пролунали вибухи. Туди завітала "бавовна". Пошкоджень зазнав російський літак А-50. Спершу російські та білоруські пропагандисти брехали, що з літаком все добре. Згодом Лукашенку примарилося "затримання українського терориста". Самопроголошений президент Білорусі розскиглився, що операцію готували СБУ та ЦРУ.

В Офісі Президента Лукашенку порадили спершу розібратися з термінами.

"Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ", – наголосив Михайло Подоляк.

Він додав, що удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт. Його здійснили місцеві партизани.