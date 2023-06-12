Лукашенко свідомо сприяє війні: Білорусь передала Росії понад сто тисяч тонн боєприпасів
Протягом року Білорусь на чолі із самопроголошеним президентом Алєксандром Лукашенком передала Росії 131 582 тонни боєприпасів, які використовувалися у війні з Україною. Про це пише моніторинговий канал "Беларускі Гаюн". Це своєрідна відплата Владміру Путіну за те, що Лукашенко не відправив в Україну свої війська.
Про це 24 Каналу зазначив білоруський опозиціонер та заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко. Він наголосив, що вже не має бути ілюзій з приводу участі Лукашенка у війні. Він домовлявся про це з Путіним заздалегідь.
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Домовленості з Путіним
За словами Латушка, Лукашенко домовився з Путіним про війну ще задовго до 24 лютого 2022 року. Зокрема, 4 листопада 2021 року він підписав з кремлівським очільником воєнну доктрину союзної держави.
Ми знайшли декілька днів тому відеозапис підписання. Лукашенко знаходився у Мінську, Путін – в Москві. Немає ілюзій, що Лукашенко впирається чи чинить опір. Це його роль у цій війні. Його відповідальність, яку він несе за війну, що розв'язав спільно з Путіним і Росією,
– наголосив білоруський опозиціонер.
Павло Латушко про домовленості Лукашенка з Путіним про війну: дивитись відео
Він припустив, що могла бути ймовірна розмова, мовляв російські війська увійдуть під егідою Білорусі і нанесуть удар в спину українцям. Але Лукашенко не надав свої війська, бо розумів, що більшість не стала б виконувати його наказ і це була криза. Ні самопроголошеному білоруському президенту, ні бункерному очільнику це було не вигідно.
"Тому поставка зброї – та частина, яку Лукашенко виконує взамін того, що не відправив свої війська. Він передає боєприпаси", – пояснив Латушко.
Діяльність Лукашенка: останні новини
- За повідомленням моніторингової групи передача білоруською владою боєприпасів Росії продовжується досі і у величезній кількості. Обсяги зросли в десятки разів одразу після 24 лютого 2022 року.
- Лукашенко намагався передати зброю нелегальним мігрантам про що повідомив очільник Державної прикордонної служби Латвії Гунтіс Пуятс 10 червня. Цих людей планували відправляли на перетин білорусько-латвійського кордону.
- Путін та Лукашенко домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї вже на початку липня. Для цього має бути підготовлено відповідну інфраструктуру. Але це погано закінчиться для обох сторін.