Путін ніколи цього не пробачить: за що намагається виправдатися Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко активно роздає інтерв'ю російським пропагандистам. У них він вкотре висловлює свою лояльність до Владіміра Путіна.

Не дивно, що Лукашенко взявся знову вихваляти Путіна та засуджувати Україну у своїх інтерв'ю, адже є дещо, у чому Лукашенко провинився перед російським диктатором. Детальніше про це 24 Каналу розповів заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко.

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Лукашенко намагається вимолити прощення у Путіна

Самопроголошений президент Білорусі вже вдруге з моменту наступу ЗСУ на Курську область закликав Україну сісти за стіл перемовин. Ба більше, Лукашенко намагається показати, що цілі так званої "СВО" вже виконані.

Лукашенкові вдалося за останній рік – два сформувати у певної великої частини білорусів образ такого собі "миротворця". Це брехливий тезис, який він заводить, забуваючи, що відбувалося у 2022 та 2023 році. Але останнім часом він всіляко намагається показати, що він завжди за мир,

– зауважив Павло Латушко.

Самопроголошений президент Білорусі ще неодноразово закликав Україну сісти за стіл перемовин з Росією. Такі "миротворчі" тези лунали він нього навіть у перший рік повномасштабного вторгнення. Найчастіше Лукашенко заявляв, що, мовляв, ця війна вигідна лише Заходу, тож для Києва буцімто краще піти на переговори з Москвою та завершити "кровопролиття".

Варто відзначити, що у липні цьогоріч Олександр Лукашенко доручив відвести війська після начебто ліквідації "напруженості та відведення військ з українського боку".

"З іншого боку Лукашенко перебуває під тиском Китаю та, думаю, під тиском Франції – однієї з ключових країн ЄС – які поставили йому жорсткі умови щодо деескалації ситуації на кордоні з Україною. Це було першопричиною, чому Лукашенко тоді відвів війська, на що дуже негативно відреагувала російська пропаганда. Про це мовчав Путін, але він укотре поставив собі "галочку". Цього він Лукашенкові не пробачить ніколи", – наголосив Латушко.

Тож зараз словесно Лукашенко знову намагається підіграти Росії. Тепер ось він знову заявив, що нібито перекинув на кордон з Україною третину своєї армії. У ДПСУ, до речі, спростовують активність білорусів на кордоні.

"Зараз він намагається випросити пробачення за свої дії. Намагається виправдатися, зокрема й за те, що фактично відмовився прийти на допомогу Путіну у Курській області з одного боку, а з іншого – і підставив Путіна. Думаю, безслідно дня нього це не мине", – підсумував Латушко.