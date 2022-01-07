Лукашенко підтримав Токаєва: білоруський десант прибув до Казахстану

Білоруські десантники у рамках сил ОДКБ прибули до Казахстану. За повідомленнями ЗМІ, їх доправили п'ятьма літаками.

Російські військові туди прилетіли ще раніше. Усі вони мали б охороняти важливі інфраструктурні об'єкти, поки у цьому буде потреба.

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Десантники з Білорусі прилетіли в Казахстан

П'ять літаків Іл-76 із білоруськими військовими на бортах прилетіли до Казахстану – для "врегулювання ситуації".

Усі вони, як вказали на білоруському телеканалі "МИР24", є десантниками, які служать за контрактом.

Лукашенко поділився з Токаєвим досвідом боротьби з протестами

Раніше цього ж дня, 6 січня, генсек ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку) Станіслав Зась повідомив, пише BELTA, що Касим-Жомарт Токаєв (президент Казахстану) та Олександр Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі) поспілкувалися телефоном. При цьому:

Лукашенко заявив про повну підтримку Казахстану.

А Токаєв подякував тому за "допомогу в подоланні кризи".

Нагадаємо, у Білорусі у 2020 році також були масові протести – через фальсифікації на виборах, завдяки яким Олександр Лукашенко вкотре залишився на посаді президента. Однак їх жорстоко придушили силовики, повністю підконтрольні Лукашенкові.

крім білорусів, до Казахстану прибули військові Росії, планують прибути – з Вірменії й Таджикистану. А от Киргизстан, який також в ОДКБ, долучитися не забажав.

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