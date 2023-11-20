Злякався: на початку повномасштабної війни Лукашенко хотів втекти до Польщі

Білорусь всіляко підігрує Росії у її злочинній війні проти України. Стало відомо, що на початку Олександр Лукашенко планував покинути свою державу та втекти.

На початку повномасштабної війни Росії проти України самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко планував втекти до Польщі. Він збирав потрібну інформацію.

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Лукашенко злякався

Польський уряд був серйозно стурбований тим, що Лукашенко вступить у війну. Вони готували сценарій, за яким антирежимні диверсійні групи будуть відправлені в білоруський армійський тил, щоб сіяти хаос.

Однак Лукашенко настільки злякався, що по різних каналах намагався дізнатися у Варшаві, чи дозволять йому перетнути кордон і полетіти з найближчого аеропорту.

Він знав, що якщо справи в нього підуть погано, росіяни не дозволять йому піднятися у власний повітряний простір,

– каже журналіст Збігнєв Параф'янович.

У серпні Лукашенко раптово вирішив налагоджувати відносини з Польщею, хоча до того звинувачував її у розпалюванні ворожнечі.

У відповідь президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Білорусь має припинити гібридні атаки з використанням мігрантів на польський кордон.

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