Загроза реальна: чому Лукашенко заговорив про підготовку до війни

Олександр Лукашенко повідомив, що Білорусь готується до війни, хоч і не хоче її. Зокрема, він розповів, що в країні триває підготовка відповідних підрозділів.

Хоч Білорусь не збирається безпосередньо воювати з країнами ЄС, втім загрозу не варто недооцінювати. Про це 24 Каналу розповів головний редактор "Єврорадіо" (Білорусь) Павло Свердлов, пояснивши, що Лукашенка та його можливості може використати Владімір Путін.

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Небезпека від Білорусі

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прямо заявив, що його країна готується до війни. Нагадаємо, що у березні начальник Генштабу ЗС Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич заявив про початок перевірки бойової готовності з'єднань та військових частин.

Сам Лукашенко, звісно, ні з ким не планує воювати і не планує на когось нападати. У Білорусі просто немає таких можливостей, ні з НАТО, ні з тою ж Литвою чи Польщею. Це все робиться під Росію. Функція Білорусі у війні, яка, я впевнений, у той чи інший спосіб розв'яжуть, буде подібна до того, що Лукашенко робив у лютому 2022 року під час вторгнення Росії,

– зазначив Павло Свердлов.

На початку великої війни, яку Росія розв'язала проти України, Білорусь допомагала агресорам логістикою, ресурсами, транспортними засобами тощо.

"Щодо Сувальського коридору, провокації можливі малими силами. Це небезпечно. Росія входила в Україну великими силами, бронетанковими колонами. А в країни НАТО можна рухатися невеликими ДРГ, невеликими десантними групами. Це, безумовно, спрощує підготовку цієї операції", – наголосив головний редактор "Єврорадіо".

Безкарність спонукає до дій

Сувальський перешийок – сухопутний коридор, що поєднує Литву та Польщу. На південь від нього розташована Білорусь, на північ – Калінінградська область Росії. У Кремлі раніше говорили про те, що треба захопити цей коридор, щоб з'єднати Калінінградську область з Білоруссю.

Тому Олександр Лукашенко й зараз активно розпитує своїх генералів про так званих "ворогів" та готовність до протистояння з ними.

Вони хочуть налякати НАТО, європейців. Мовляв, якщо вони не підуть на перемови сьогодні чи завтра, то ми ж скажені – можемо і на Литву напасти. А якщо ви й це проігноруєте, то ми можемо і ядерною тактичною зброєю вдарити по якомусь об'єкту. І Путін, і Лукашенко сьогодні впевнені у своїй безкарності,

– пояснив Свердлов.

Наприклад, для Владіміра Путіна ордер Міжнародного кримінального суду на арешт – не те, чого він боятиметься. Для нього – це дрібниця. Зрештою, Путін та його поплічниця Марія Львова-Бєлова отримали ордер МКС через викрадення українських дітей. Але це лише одна з сотень причин, за яку російського диктатора, як і білоруського, мали б покарати.

"Вони бачать, що ця система працює повільно, що їх ніхто не планує карати, що гроші не закінчуються. Тому вони готові йти далі, захоплювати нові українські території, щоб примусити Європу до миру. Якщо ж вони на це не підуть, то західним партнерам України покажуть, що можуть вдарити й по них", – зазначив Свердлов.

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