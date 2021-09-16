Лукашенко помилував 13 людей: правозахисники назвали їхні імена

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відписав указ про помилування 13 людей. Усіх їх раніше визнали винними за злочини у мережі Інтернет.

Серед помилуваних є одна жінка, а також 9 з них мають неповнолітніх дітей. Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

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Кого помилував Лукашенко

Правозахисники оприлюднили список, в якому назвали імена цих 13 людей:

Віктор Калиновський;

Валерій Лоза;

Максим Шавлинский;

Ігор Биковських;

Євген Пошелюк;

Євген Корольчук;

Сергій Рудинський;

Вадим Сичик;

Юлія Кашеверова;

Олександр Бобров;

Євген Рапін;

Олексій Коршун;

Євген Ховар.

Лукашенко влітку 2020 року проголосив себе президентом Білорусі – люди вийшли на протести.

Білоруські силовики майже рік регулярно саджають, переслідують та вбивають мітингувальників.

У Міністерстві закордонних справ Білорусі визнали надмірність дій влади під час акцій протесту.

Усіх їх раніше диктаторський режим визнав винними у злочинах в інтернеті.