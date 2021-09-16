Лукашенко помилував 13 людей: правозахисники назвали їхні імена

16 вересня 2021 , 20:26
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Джерело:

"Вясна"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко відписав указ про помилування 13 людей. Усіх їх раніше визнали винними за злочини у мережі Інтернет.

Серед помилуваних є одна жінка, а також 9 з них мають неповнолітніх дітей. Про це повідомляє правозахисна організація "Весна".

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Кого помилував Лукашенко

Правозахисники оприлюднили список, в якому назвали імена цих 13 людей:

  • Віктор Калиновський;
  • Валерій Лоза;
  • Максим Шавлинский;
  • Ігор Биковських;
  • Євген Пошелюк;
  • Євген Корольчук;
  • Сергій Рудинський;
  • Вадим Сичик;
  • Юлія Кашеверова;
  • Олександр Бобров;
  • Євген Рапін;
  • Олексій Коршун;
  • Євген Ховар.
Зверніть увагу! Усіх їх раніше диктаторський режим визнав винними у злочинах в інтернеті.

Складна ситуація у Білорусі

  • Лукашенко влітку 2020 року проголосив себе президентом Білорусі – люди вийшли на протести.
  • Білоруські силовики майже рік регулярно саджають, переслідують та вбивають мітингувальників.
  • У Міністерстві закордонних справ Білорусі визнали надмірність дій влади під час акцій протесту.
Автор: Олег Васьків