Лукашенко в перші дні війни дав обіцянку Зеленському: чи стримав слово диктатор
Джерело:Наталія Мосейчук
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагався зв'язатися з Володимиром Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Лукашенко наполягав, щоб українська сторона вислухала його.
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Лукашенко дав Зеленському обіцянку в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Дивіться також Жодних гарантій немає: чому Путін не хоче відкрито втягнути Білорусь у війну
Лукашенко обіцяв не воювати з Україною
Арахамія зазначив, що Зеленський відмовився говорити з Лукашенком, однак білоруський диктатор наполіг, що інформацію від нього потрібно хоча б послухати.
За словами нардепа, Лукашенко пообіцяв, що Білорусь не буде воювати проти України, але сказав, що не може перешкодити Росії.
Він тоді сказав: "Ми не будемо воювати з Україною". Він чесно сказав: "Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України",
– зазначив Арахамія.
Він сказав, що в Офісі Президента не повірили словам Лукашенка. Водночас Арахамія зауважив, що Лукашенко досі тримає своє слово.
Яка роль Білорусі у війні Росії проти України
- Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну режим Лукашенка надав російським військовим територію Білорусі для нападу з Півночі. Крім того, Росія використовує білоруську техніку. Водночас білоруські війська у війну не вступали.
- Публічно Лукашенко підтримує Путіна, але подекуди закликає до мирних переговорів, мовляв, Україна "не може" перемогти Росію. Варто зазначити, що режим Лукашенка системно викрадає дітей з України.
- Також Росія на території Білорусі розміщує свою військову техніку. Так, навесні 2023 року у Білорусі атакували російський літак-розвідник ДРЛС А-50. Після цього Лукашенко звинуватив в атаці Україну та обізвав Зеленського.
- Влітку 2023 року на території Білорусі було розміщено вагнерівців після того, як провалився заколот Пригожина.