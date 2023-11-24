Лукашенко в перші дні війни дав обіцянку Зеленському: чи стримав слово диктатор

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко намагався зв'язатися з Володимиром Зеленським у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Лукашенко наполягав, щоб українська сторона вислухала його.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що Лукашенко дав Зеленському обіцянку в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Лукашенко обіцяв не воювати з Україною

Арахамія зазначив, що Зеленський відмовився говорити з Лукашенком, однак білоруський диктатор наполіг, що інформацію від нього потрібно хоча б послухати.

За словами нардепа, Лукашенко пообіцяв, що Білорусь не буде воювати проти України, але сказав, що не може перешкодити Росії.

Він тоді сказав: "Ми не будемо воювати з Україною". Він чесно сказав: "Я не можу допустити, щоб вони не користувалися моєю інфраструктурою і через Білорусь не заходили і не запускали ракети, але я гарантую, що жоден білоруський солдат не перетне кордон України",

– зазначив Арахамія.

Він сказав, що в Офісі Президента не повірили словам Лукашенка. Водночас Арахамія зауважив, що Лукашенко досі тримає своє слово.

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