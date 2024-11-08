Лукашенко зібрався просити Нобелівську премію миру для Трампа, якщо той закінчить війну

Білорусь нібито направить петицію для вручення Нобелівської премії миру Дональду Трампу, якщо він зможе закінчити війну в Україні.

Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час відвідування чемпіонату з коління дров, повідомляє 24 Канал. За його словами, Трамп – це "міць", байдуже як він особисто до нього ставиться.

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Нобелівська премія від Лукашенка

Лукашенко згадав обіцянку Трампа швидко закінчити війну в Україні і висловив сподівання, що політик дійсно дотримається цього.

Якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію, йому присвоять за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він буде виконувати свої обіцянки. Але Америка — не Білорусь: там можуть забути, ще щось,

– сказав білоруський диктатор.

Також Лукашенко просто під час чемпіонату з коління дров озвучив власну аналітику щодо виборів у США. За його словами, Америка дозріла обрати темношкірого президента, але водночас нібито ще "не дозріла", щоб обрати на цю посаду жінку.

Важко було повірити, що він (Дональд Трамп, – 24 Канал) зможе виграти. Стріляли, тиснули, посадити хотіли та інше, але він як бульдозер пройшовся,

– підсумував Лукашенко.

До слова, раніше Дональд Трамп заявив, що ще не мав розмови з російським президентом Владіміром Путіним. Однак політик вважає, що вони все ж поговорять.