Лукашенко попросив звання полковника у Путіна: у Кремлі його "відфутболили"

Олександр Лукашенко заявив, що Володимир Путін обіцяв надати йому звання полковника. У Кремлі пояснили, чому російський президент досі не зробив цього.

Заяви самопроголошеного президента Білорусі про його звання у Росії прокоментував прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

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Москва про Лукашенка і звання полковника

Пєсков почав з того, що "Володимир Путін є президентом Росії, Олександр Лукашенко – президентом і громадянином Білорусі".

Це дві різні країни. І президент Росії не має права присвоювати військові звання у збройних силах іншої держави,

– наголосив він.

Речник російського лідера додав, що вважає висловлювання Лукашенка радше стилістичною фігурою.

Лукашенко просить у Путіна звання: що відомо

Раніше самопроголошений президент Білорусі в інтерв'ю російському пропагандисту розповів про одну з обіцянок Володимира Путіна. Очільник Кремля пообіцяв йому звання полковника, однак і досі його не присвоїв.

Лукашенко вже має звання підполковника. Однак згідно з законом, військові звання присвоює лише президент, тобто він має сам себе підвищити.

Але політик не хоче цього робити, тому чекає на нове звання від Путіна.

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