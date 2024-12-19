Новий рівень терору: режим Лукашенка почав мститись родичам політв'язнів

Самопроголошений президент Білорусі готується до "виборів", які заплановані на початок 2025 року. Терор у державі через це значно посилився, проте ситуація там загалом дуже непроста. Алєксандр Лукашенко не припиняє поповнювати білоруські тюрми політв'язнями.

Про це 24 Каналу розповіла голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Світлана Тихановська, зазначивши, що у Білорусі саджають за будь-що: участь у протестах 2020 року, старі фотографії червоно-білого прапора, листування. Вона підкреслила, що навіть солідарність до політв'язнів чи догляд за їхніми дітьми може призвести до арешту.

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Новий рівень репресій

Світлана Тихановська зауважила, що перед виборами у Білорусі розпочався новий рівень терору.

Кожного дня затримують до двохсот людей. Офіційно у Білорусі 1400 політв'язнів, але насправді їх набагато більше. Рідні відкрито бояться говорити, що у їхній сім'ї є політв'язень, адже режим мститься родичам,

– сказала вона.

Затриманих через невизнання влади Лукашенка тримають у нелюдських умовах, вони зазнають тортур, їм не надають жодної медичної допомоги.

"Це вказує на те, що режим відчуває слабкість та боїться, щоб протести не повторились знову. Вже минуло понад 4 роки, але Лукашенко продовжує поводитись так, ніби досі сотні тисяч білорусів стоять біля його палацу", – зауважила голова Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі.

Помилування політв'язнів

За словами Тихановської, ситуація із політв'язнями у Білорусі лише погіршується. Лукашенко використовує їх як заручників.

Він начебто випускає десятки людей, щоб створити видимість гуманності, проте в цей час силовики затримують у 2 – 3 рази більше людей, ніж "помилувано",

– наголосила вона.

До слова, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про намір балотуватися на "виборах" у 2025 році, підкреслюючи, що складна ситуація лише посилює його бажання залишитися при владі. При цьому він цинічно стверджував, що у Білорусі вибори найчесніші у світі, попри численні міжнародні звинувачення у фальсифікаціях.