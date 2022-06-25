Лукашенко поскаржився Путіну на авіацію НАТО та вимагає дзеркальних заходів

Лукашенко та Путін зустрілися у Санкт-Петербурзі. Диктатори поскаржилися один одному на важке життя та політику Заходу.

Білоруський самопроголошений диктатор Олександр Лукашенко вирішив скористатися нагодою та висловити Путіну усі свої турботи. Як і очікувалося, однією з них є НАТО.

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Лукашенку заважають літаки НАТО

На зустрічі з Путіним Лукашенко заявив, що його дуже турбують тренувальні польоти авіації США та НАТО, які "тренуються нести ядерні боєголовки".

Нас це дуже турбує. Я вас прошу розглянути питання дзеркальної відповіді. Вони тренуються – ви допоможіть нам хоча б підлаштувати літаки,

– благав в Путіна Лукашенко.

Також він додав, що із "Заходом жартувати не треба", і як аргумент використав напад Німеччини та СРСР в 1941 році. Білоруський диктатор трішки наплутав – роль фашистів взяли на себе росіяни та білоруси, і саме вони "присипляли" Україну заявами про те, що все буде добре й ніхто не нападе. Тож Лукашенку варто ще раз перечитати історію та запитати себе, чи такий він вже й готовий до того, яка відповідальність чекає на нього за союз з окупантами.

Зустріч Путіна та Лукашенка: що ще наговорили диктатори

Лукашенко вирішив заявити Путіну, щоб "блокада Калінінграда – це оголошення війни". На його думку, заборона на провезення підсанкційних товарів цілком собі схоже на збройне вторгнення. Кремль вже голосно верещав про те, що готовий силою пробити коридор через Литву. Щоправда, Литва є членом НАТО, в Росії це розуміють та не поспішають втілювати свої погрози у реальність. Фронт з таким потужним суперником дуже швидко приведе до краху Росії.

Путін пообіцяв Лукашенку надати "Іскандери-М", і для чогось заявив про можливість установки завдавати ядерних ударів. Очевидно, що Путін знову хотів налякати Захід, але в його блеф вже давно ніхто не вірить.

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