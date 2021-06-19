Київ вчинив гидко, – Лукашенко пригрозив, що не прийматиме літаки з України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь не прийматиме літаки, які вирушатимуть з території України. Втім, вони й так не літають туди вже понад місяць.

Самопроголошений президент також висловився про рішення української влади закрити небо для білоруських літаків. Він назвав його "гидким".

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"Дивіться, ми рятуємо їхніх людей і будемо рятувати. Люди ж ні у чому не винні. А вони закрили нам небо", – обурився білоруський диктатор.

Ймовірно, Лукашенко має на увазі українців, які отримують у Білорусі медичну допомогу – трансплантацію органів, кісткового мозку, імунотерапію.

Політик поскаржився, що білорусам, які хочуть потрапити, наприклад, на відпочинок у Туреччину чи Єгипет, доводиться летіти на 40 – 45 хвилин довше, оминаючи територію України. Й додав, що "інші авіакомпанії поки що напряму літають".

Хоча ми зараз ведемо діалог. Якщо Україна закрила нам проліт, то й ми не будемо з України приймати літаки. Треба створити рівні умови для наших літаків "Белавіа",

– підкреслив він.

"Якщо ми таким шляхом летимо, то ми й інших заставимо так летіти до нас у Білорусь", – пригрозив самопроголошений президент Білорусі.

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