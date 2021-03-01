Тепер ще й генерал-майор: Лукашенко присвоїв сину нове звання

Віктор Лукашенко отримав звання генерал-майора запасу. Його присвоїв йому батько, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

Зауважимо, що напередодні білоруський диктатор залишив посаду керівника Олімпійського комітету Білорусі й віддав це крісло Віктору.

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Лукашенко 1 березня підписав низку указів про присвоєння спеціальних та військових звань. Зокрема надав чергове звання своєму 45-річному сину Віктору, а саме генерал-майора запасу.

Що відомо про Віктора Лукашенка

Раніше Лукашенко запевнив , що жоден з його синів не буде наступним президентом Білорусі. Перед цим він звільнив старшого сина Віктора з посади свого помічника.

Дані з "Вікіпедії"