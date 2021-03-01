Тепер ще й генерал-майор: Лукашенко присвоїв сину нове звання

1 березня 2021 , 22:01
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Віктор Лукашенко отримав звання генерал-майора запасу. Його присвоїв йому батько, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко.

Джерело:

сайт самопроголошеного президента Білорусі

Зауважимо, що напередодні білоруський диктатор залишив посаду керівника Олімпійського комітету Білорусі й віддав це крісло Віктору.

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Лукашенко 1 березня підписав низку указів про присвоєння спеціальних та військових звань. Зокрема надав чергове звання своєму 45-річному сину Віктору, а саме генерал-майора запасу.

Довідка. Раніше Лукашенко запевнив, що жоден з його синів не буде наступним президентом Білорусі. Перед цим він звільнив старшого сина Віктора з посади свого помічника.

Що відомо про Віктора Лукашенка

Дані з "Вікіпедії"

  • Віктор Лукашенко раніше служив у спецпідрозділі прикордонних військ у Мінську у званні капітана.
  • У 1999 році закінчив факультет міжнародних відносин Білоруського державного університету.
  • Працював у білоруському МЗС на посаді третього секретаря та радника у відділі Західної Європи.
  • Обіймав посаду начальника відділу зовнішньоекономічних зв'язків УП "НДІ засобів автоматизації".
  • З січня 2007 року Віктор Лукашенко входить до Ради Безпеки Республіки Білорусь.
  • 6 листопада 2020 року проти нього, як і проти низки білоруських посадовців, ввів санкції ЄС.
  • Згодом Євросоюз продовжив обмеження щодо оточення Лукашенка до 2022 року.