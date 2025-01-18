Розраховував на певний крок: чому Лукашенко міг просити вибачення у Зеленського за агресію Росії

Президент України Володимир Зеленський розповів, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко просив вибачення за те, що з його території летять російські ракети на українців. Білоруський диктатор навіть пропонував українському лідеру вдарити по Мозирському НПЗ. Йому було важливо, щоб Україна якось відповіла на агресію.

Лукашенку потрібен був крок від України, аби потім подати це білорусам як причину, чому їм потрібно йти проти нашої держави. Таку думку 24 Каналу озвучив представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з оборони та нацбезпеки Вадим Кабанчук.

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"Він розумів, що йому буде складно "відмитися" від образу агресора разом із Владіміром Путіним. Йому було важливо, щоб Україна дала будь-яку відповідь на агресію, яка почалась у лютому 2022 року. Що у нього було у голові, те він і сказав Зеленському. Бо якби Україна пішла на такий крок, то Лукашенко дуже легко тлумачив би для населення Білорусі та своїх силовиків, чому вони зайшли в Україну", – пояснив він.

За словами Вадима Кабанчука, якби російські війська у лютому 2022 року мали значний успіх, то армія Алєксандра Лукашенка пішла б проти України другим ешелоном.

Що про це відомо

Зеленський розповів, що через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він розмовляв з білоруським диктатором. Лукашенко просив у нього вибачення. Український лідер пригадав: "Ти повір, Володю, це не я", – говорив він мені. Він казав, що "не контролює ракети, що це Путін".

Самопроголошений президент Білорусі стверджував, що намагався відмовити Путіна від нападу на Україну. Зеленський відповів Лукашенку, що він – "такий самий убивця". Білоруський диктатор переконував, що "не можна воювати з росіянами", а ще запропонував Україні у відповідь вдарити по Мозирському нафтопереробному заводу у Білорусі.

За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, у дзвінку білоруський диктатор хотів попередити, що "саме Зеленський бере відповідальність за смерті людей на території України". Факт вибачень у пресслужбі рішуче заперечили.