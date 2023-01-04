Лукашенко міг обманути Путіна з тестами на коронавірус: чи пробачить це російський диктатор
Не секрет, що в російського диктатора Владіміра Путіна є параноя щодо власного здоров'я, тому він змушує усіх перед зустріччю здавати ПЛР-тести. Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко, ймовірно, не завжди робив ці тести, а інколи міг підробляти довідки.
Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, ця ситуація в принципі не мала б ніяк вплинути на стосунки Путіна з Лукашенком. Та ще й усім відомо, що зараза до зарази не пристає.
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Путін та Лукашенко смертельно набридли один одному
Як наголосив Яковенко, насправді у цієї "парочки" є одна серйозна проблема – вони смертельно набридли один одному, бо змушені проводити багато часу разом. Але результатів від цих зустрічей немає.
Ці двоє домовитися ні про що не можуть. Що потрібно Путіну від Лукашенка – те, щоб він вступив зі своїми військами у війну проти України. Лукашенко цього не допустить, очевидно. А ламати через коліно його досить складно, бо він вивертається. Це основне заняття, яке вони роблять,
– зазначив Яковенко.
Утім, Лукашенко є важливим ресурсом для Путіна, тому він не може на нього "забити". Крім того, білоруський диктатор все ж може надати Росії доступ до свого військово-промислового комплексу. Там є певні ресурси, які можуть допомогти Путіну – техніка, снаряди тощо.
А за коронавірус. Думаю, що величезна кількість лікарів, які постійно оточують Путіна, якось вирішать цю проблему,
– зауважив Яковенко.
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Як Лукашенко міг дурити Путіна з тестами на коронавірус
- Білоруські хакери з "Об'єднаного штабу опору" заявили, що зламали медичний центр управління справами самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Вони виклали у публічний доступ понад 70 довідок ПЛР-тестування на ім'я Алєксандра та Нікалая Лукашенків.
- Усі довідки охоплюють період з квітня 2021 року по кінець грудня 2022 року.
- Багато з цих довідок виглядають сумнівно. Нерідко їх видавали в один день та час. Крім того, інколи результати ПЛР-тесту видавали в ту ж хвилину, коли брали аналіз тощо.